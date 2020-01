Miecz i tarcza, czyli uregulowania na rynku nieruchomości

Uregulowania są potrzebne - mówili o wynajmie krótkoterminowym goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Wynajęcie mieszkania bądź pokoju na wakacje czy wyjazd służbowy jest coraz bardziej popularne; dokładnych przepisów w tej sprawie jednak brak. Tymczasem rynek wynajmu sam wywołał potrzebę regulacji.- Nie ma dziś uregulowań, jest to nowe zjawisko, które wynika z przedsiębiorczości samych obywateli - mówił Przemysław Wojnarowski, specjalista rynku nieruchomości.Wprowadzenie przepisów określających najem krótkoterminowy dla właścicieli mieszkańma dobre i złe strony - podkreślał Paweł Sujka, wiceprezydent Świnoujścia.- Trzeba patrzyć uczciwie na tych, którzy mają swoje lokale. To ich kapitał, który chcą wykorzystać. Problem polega na tym, by ująć to w ramy, które pozwolą im funkcjonować. Każdy system restrykcyjny powoduje, że jest miecz i tarcza - zaznaczył.Pod koniec ubiegłego roku rządowy resort turystyki przekazał do konsultacji propozycje uregulowania najmu krótkoterminowego. Wśród nich są m.in. obowiązek wpisu nieruchomości do ewidencji oraz konieczność założenia działalności gospodarczej jeżeli przychód z najmu przekroczy połowę minimalnego wynagrodzenia.