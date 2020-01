Sukces terapii anty-HCV w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie

Blisko tysiąc pacjentów udało się wyleczyć w szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie dzięki bezinterferonowej terapii leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C.

Nowy lek na HCV dostępny jest w placówce od 2014 roku. Dzięki niemu setki pacjentów zostało całkowicie wyleczonych, wielu uniknęło marskości wątroby i raka.Ponad 5 lat temu na leczenie w kolejce oczekiwało 750 osób. Dziś czekają w niej 33 osoby, a 36 jest w trakcie leczenia. Zanim pacjenci mogli skorzystać z leków nowej generacji, dostawali mniej skuteczne specyfiki, które dodatkowo powodowały wiele skutków ubocznych.Nowa terapia daje prawie 100 procentową szansę na wyleczenie. Jej celem jest całkowita eliminacja z organizmu wirusa zapalenia wątroby typu C. Trwa od 8 do 24 tygodni.W naszym kraju jest od 150 do 200 tysięcy pacjentów zakażonych wirusem HCV. Większość z nich nawet o tym nie wie. Zakażanie przez wiele lat może nie dawać żadnych objawów, a w tym czasie wirus sieje spustoszenie w wątrobie, prowadząc do marskości czy raka.