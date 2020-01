Szczecin solidarny z Australią

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny organizuje manifestację, by zaprotestować przeciwko bierności polityków wobec pożarów w Australii.

Pożary strawiły już 5,9 milionów hektarów lasów. To obszar odpowiadający 20 proc. powierzchni Polski.100 tys. osób musiało być ewakuowanych, w płomieniach zginęło pół miliarda zwierząt.- Nie możemy być wobec tego obojętni - mówi Amina Larghzari z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.- Jest to jeden kraj, ale to dzieje się wszędzie: słyszymy o pożarach w Syberii, Amazonii, Kalifornii, w Afryce..., one są cały czas, jest to problem globalny. Staramy się zwrócić na to uwagę i coś robić, żeby może to ustało - powiedziała Amina Larghzari.Manifestacja odbędzie się w piątek o godz. 16 na pl. Pawła Adamowicza w Szczecinie.