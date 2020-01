75. rocznica uprowadzenia Raoula Wallenberga przez NKWD [ZDJĘCIA]

W piątek mija 75. rocznica uprowadzenia przez NKWD Raoula Wallenberga, szwedzkiego dyplomaty, który uratował kilkadziesiąt tysięcy węgierskich Żydów.

Od lipca do grudnia 1944 roku 32-letniemu wtedy Wallenbergowi udało się z budapesztańskiego getta uratować od zagłady tysiące Żydów. Po wkroczeniu przez Armię Czerwoną został 17 stycznia 1945 roku aresztowany i wywieziony do Moskwy.W Szczecinie od pięciu lat istnieje skwer jego imienia. Kilku starszym szczecinianom przechodzącym przez skwer jego imienia postać bohaterskiego szwedzkiego dyplomaty jest znana.- On jakichś Żydów ratował, to był chyba Szwed. - Nie, ale wiem, że to jest jego plac. - Był Szwedem, przemysłowcem. Sowieci go zamordowali, wszystko wiem - mówili mieszkańcy Szczecina.Gorzej z wiedzą na temat patrona skweru jest wśród młodzieży.- Nie mam pojęcia. - Też nie wiem. - Nie wiedziałem, że skwer nosi jego imię. - Niestety nie. - Nie wiem - odpowiadali młodsi szczecinianie.Według rosyjskich historyków Wallenberga rozstrzelano prawdopodobnie 17 lipca 1947 roku w więzieniu na Łubiance. Pięć lat później Szwecja oficjalnie uznała Raoula Wallenberga za zmarłego.W piątek w Warszawie odbyła się uroczystość upamiętniająca Raoula Wallenberga z udziałem polskich władz i przedstawicielami ambasad Szwecji, Izraela oraz Węgier.