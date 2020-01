Kino się zmienia na naszych oczach

Platformy filmowe VOD takie jak Netflix to przyszłość kina - mówił w "Rozmowie pod krawatem" Łukasz Adamski. źródło: https://pixabay.com/pl/3733812/afra32/(CC0 domena publiczna)

Platformy filmowe VOD takie jak Netflix to przyszłość kina - mówił w "Rozmowie pod krawatem" Łukasz Adamski, krytyk filmowy i publicysta tygodnika "W sieci". Jak mówi, jest to rewolucja, bo zmienia się dziś sposób dystrybucji filmów.

- W Stanach Zjednoczonych - miałem okazję być w Nowym Jorku w grudniu, gdy robiłem wywiady z aktorami z nowego Jamesa Bonda - obejrzałem "Historię małżeńską" w kinie obok Central Parku. Niesamowite było to, że było to stare kino, bardzo znane w Nowym Jorku i okazało się, że jest to kino kupione przez Netflixa, które puszcza tylko filmy Netllixa na dużym ekranie - relacjonował Adamski.Łukasz Adamski dodał, że platforma filmowa dysponuje ogromnym budżetem i jest w stanie finansować superprodukcje filmowe.