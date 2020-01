W środę rano zmieniła się organizacja ruchu na placu Szarych Szeregów w Szczecinie. Nie da się przejechać pełnym okręgiem.

Zamknięty jest przejazd przez torowisko od alei Wojska Polskiego. Na skrzyżowaniu z Niedziałkowskiego i Mickiewicza wyłączona jest sygnalizacja świetlna. To miejsce sprawia kierowcom najwięcej problemów. Niepotrzebnie - podkreśla Marcin Charęza, odpowiedzialny za organizację ruchu w mieście.- Pojazdy nadjeżdżające aleją Wojska Polskiego od strony Felczaka mają do dyspozycji tylko i wyłącznie prawy pas ruchu. Pojazdy zawracające na Wojska Polskiego, a kierujące się od Szarych Szeregów znowu do Szarych Szeregów mogą bezpiecznie zawrócić - informuje Charęza.Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała mniej więcej do początku marca. W kolejnym etapie inwestycji podobne kłopoty będziemy mieli przy ulicy Piłsudskiego.