Poważne utrudnienia na trasie S3

Uwaga podróżujący w stronę Szczecina trasą S3. Między Węzłem Myślibórz a Sitnem droga jest zablokowana.

W tej sprawie dzwonią do nas słuchacze.- Na drodze S3 w kierunku Szczecina doszło do wypadku. Jest to 46 kilometr, droga zablokowana - informuje słuchacz.Na odcinku dwóch kilometrów doszło tam do dwóch zdarzeń. W pierwszym ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym, w drugim zderzyły się trzy auta osobowe.Z pierwszych informacji wynika, że nikt nie został poważnie ranny. Kierowca, który zderzył się z ciężarówką uciekł. Szukają go policjanci.Droga będzie zablokowana do godziny 21. Na węźle Myślibórz policja kieruje samochody na objazd, przez Lipiany i Pyrzyce.