Rusza Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W Szczecinie obchody rozpoczną się nabożeństwem w cerkwi prawosławnej przy ul. Zygmunta Starego o godzinie 18:00.

To wydarzenie edukuje chrześcijan różnych wyznań i poszerza wiarę - uważa pani Kornelia, która chociaż jest katoliczką, to w minionym tygodniu uczestniczyła we wprowadzeniu relikwii św. Mikołaja i Krzyża Świętego w cerkwi prawosławnej.- Poznając liturgię prawosławną, pierwszych chrześcijan dużo więcej otwieram się i rozumiem liturgię katolicką - podkreślała pani Kornelia.Nabożeństwa w ramach tygodnia modlitw pod hasłem "Życzliwymi bądźmy" odbędą się w kościołach protestanckim, polsko-katolickim, a także w kościołach rzymskokatolickich. Tydzień zakończy w przyszłą sobotę uroczysta liturgia w szczecińskiej katedrze.