Oficjalnie zaczyna działać 9. ekoport w Szczecinie. Powstał przy ulicy Taczaka.

Posegregowane odpady można przynosić od poniedziałku do piątku w godzinach 9-19 oraz w soboty - od godz. 9 do 15.Nowością jest duża, ogólnodostępna niszczarka do dokumentów. W ekoporcie działa również Galeria "Książka na wynos".