Zaledwie jedna na cztery kobiety w województwie zachodniopomorskim bada się pod kątem raka szyjki macicy. To dane Narodowego Funduszu Zdrowia.

By podnieść statystyki i promować badania w poniedziałek startuje Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.W regionie niecałe 23 procent kobiety między 25 a 59 rokiem życia robi regularnie cytologię. To i tak najlepszy wynik w kraju, bo średnia jest na poziomie 17 proc.Cytologia to najlepsze badanie wykrywające raka szyjki macicy we wczesnym stadium, gdy choroba nie daje jeszcze objawów - mówi prof. Zbigniew Celewicz, konsultant wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii.- Badania cytologiczne są bardzo dobre jako badania przesiewowe. Są powszechnie dostępne, tanie i nie są to badanie bolesne. Nie są kosztowne - są darmowe - wyliczał prof. Celewicz.Z okazji Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w najbliższą środę oddział NFZ w Szczecinie organizuje dzień z profilaktyką. Będzie to okazja, by dowiedzieć się więcej na temat badań, gabinetów w których można je zrobić a także porozmawiać z położnymi.