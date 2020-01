Badanie słuchu w Stargardzie

Stargardzianie mogą za darmo zbadać słuch i pomóc chorym dzieciom. Akcja skierowana jest do osób po 60. roku życia.

Żeby wziąć w niej udział wystarczy się zarejestrować telefonicznie albo przyjść do najbliższego punktu przychodni Słuchmed, a podczas umawiania wizyty podać hasło "zadbaj o słuch".Organizator deklaruje, że za każdą przebadaną osobę wpłaci 10 złotych na rzecz lokalnych ośrodków, które opiekują się dziećmi z wadą słuchu. Numer telefonu do rejestracji to 814 714 004. Można również wysłać maila pod adres zbadajsluch@sluchmed.pl.