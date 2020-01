Minister Mucha: prezydent nie będzie uwiarygadniał nieprawdy historycznej

Prezydent nie będzie uwiarygadniał prób narzucania nieprawdziwej narracji historycznej wobec Polski - mówił w "Rozmowie pod krawatem" Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Paweł Mucha.

Komentując fakt, że organizatorzy Światowego Forum Holokaustu 23 stycznia w Yad Vashem w Jerozolimie nie zgodzili się na wystąpienie polskiego prezydenta - Paweł Mucha zwracał uwagę, z jakim wydarzeniem mamy do czynienia.- Podmiot prywatny bardzo blisko powiązany z administracja rosyjską organizujący te obchody... to jest próba budowy pewnej narracji, zupełnie nieprawdziwej, dotyczącej publicznego publicznego formułowania nieprawdy historycznej mówiąc zupełnie szczerze. Trudno, żeby Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej tego rodzaju forum miał uwiarygadniać. My stoimy na gruncie prawdy historycznej: Polska była ofiarą II wojny światowej! - zaznaczył minister Mucha.Jednocześnie Mucha podkreślał, że parę dni później, 27 stycznia w Auschwitz odbędą się uroczystości Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu z udziałem ocalałych oraz prezydenta Polski i innych światowych przywódców.Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP zwracają też uwagę, że administracja USA rozumie decyzję Andrzeja Dudy o rezygnacji z wyjazdu do Jerozolimy.