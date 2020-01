Ranking Perspektywy 2020: tryumfuje szczecińskie TOiZ [WIDEO, ZDJĘCIA]

Technikum Organizacji i Zarządzania w Szczecinie najlepszą szkołą techniczną w województwie zachodniopomorskim i 10. szkołą w Polsce. To wynik 22. ogólnopolskiego rankingu Perspektywy 2020.

W zestawieniu szczecińska placówka awansowała - w porównaniu z ubiegłym rokiem - aż o 21 miejsc. To efekt wspólnej pracy wielu osób - mówi dyrektor Zespołu Szkół nr 8 w Szczecinie, Ewa Kupidłowska.- Myślę, że nie ma tu żadnego panaceum albo niesamowitej recepty, której wszyscy ostatnio ode mnie oczekują. Jest to po prostu efekt pracy uczniów, rodziców i nauczycieli; systematycznie analizujemy to, co się w szkole dzieje i po prostu staramy się poprawiać - zdradziła dyr. Kupidłowska.O tym, co mogło być źródłem sukcesem w tegorocznym rankingu mówią też sami uczniowie Zespołu Szkół nr 8 w Szczecinie.- Przede wszystkim nauczyciele, którzy wspierają nasze zdolności. Mamy też bardzo fajne pracownie komputerowe, świetną panią dyrektor, która wspiera wszystkich uczniów we wszystkim. - Atmosfera w szkole jest jak dla dorosłych:wszyscy traktowani są porządnie, a nie jak dzieci - mówili uczniowie.W tegorocznym rankingu na drugim miejscu w naszym regionie znalazło się Technikum Elektryczno-Elektroniczne w Szczecinie, na trzecim Technikum Informatyczne SCI - również ze Szczecina.