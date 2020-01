Msza żałobna w intencji zmarłego bp. Stefanka

We wtorek w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa odbędzie się msza żałobna w intencji biskupa Stanisława Stefanka - wieloletniego biskupa pomocniczego w diecezji szczecińsko-kamieńskiej.

- Ksiądz biskup Stanisław Stefanek był w ostatnich latach ordynariuszem diecezji łomżyńskiej i tam odbędzie się pogrzeb a msza żałobna to pożegnanie w naszej diecezji - mówi ks. Jarosław Staszewski, proboszcz Sanktuarium. - Był chrystusowcem, a my w dużej mierze pracujemy na terenie archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Jedyna jego parafia, gdzie pracował jako wikary to Stargard. Potem poszedł na studia, potem pracował jako rektor seminarium, potem był Wikariuszem Generalnym w Zgromadzeniu, a później został biskupem pomocniczym.Ksiądz biskup Stanisław Stefanek przez szesnaście był biskupem pomocniczym diecezji szczecińsko-kamieńskiej. - To już było mocne wrośnięcie w diecezję, podwójnie, bo posługa kapłańską i biskupią. Ten kawałek Polski, ci ludzie, to miejsce zawsze było mu drogie.Msza żałobna rozpocznie się o godzinie 12.00. Pogrzeb biskupa Stanisława Stefanka odbędzie się w czwartek w Łomży. Biskup zostanie pochowany w tamtejszej katedrze.