Więcej pacjentów niż łóżek. Rośnie liczba oparzeń wśród dzieci [ZDJĘCIA]

Potwierdzają to statystyki ze szpitala Zdroje w Szczecinie. Dziecięce Centrum Leczenia Oparzeń pęka w szwach. W ubiegłym tygodniu pacjentów było więcej niż łóżek.

W całym 2019 roku do placówki trafiła setka dzieci. W styczniu kolejnych ośmioro. Pierwszym z nich był 7-letni Marcel, do szpitala przyjechał o 2 w nocy.



W trakcie zabawy sylwestrowej petarda, którą rzucił ktoś w tłumie zaplątała się w jego szalik. Chłopiec miał poparzoną klatkę piersiową, 2 tygodnie spędził w szpitalu, potrzebny był też przeszczep skóry.



Najczęściej jednak do centrum trafiają dzieci z zupełnie innego powodu. To głównie maluchy poniżej 4. roku życia. Jak wskazują lekarze ze szpitala Zdroje, najczęściej do poparzeń u dzieci dochodzi przez nieuwagę. Najmłodsi mimo, że są pod opieką dorosłych oblewają się często np. gorącą herbatą czy zupą. Takie przypadki stanowią 90 procent spośród tych, którymi zajmują się lekarze. Dziecięce Centrum Leczenia Oparzeń ma przygotowanych 7 łóżek dla pacjentów. To jedyny taki ośrodek w tej części Polski, który zajmuje się najcięższymi oparzeniami u dzieci i młodzieży. Działa od 2011 roku.



Lekarze przypominają, że gdy dojdzie do poparzenia musimy pamiętać o zasadzie 15-15-15. Chodzi o to, że poparzone miejsce schładzamy przez 15 minut w wodzie o temperaturze 15 stopni, zachowujemy przy tym odległość 15 centymetrów od źródła wody. Następnie oparzone miejsce zabezpieczamy przed zabrudzeniem okrywając opatrunkiem, prześcieradłem lub innym czystym materiałem, a każde oparzenie u dziecka powinno zostać skonsultowane z lekarzem.