Torciki i upominki dla babć i dziadków z okazji ich święta [WIDEO]

Słodkie prezenty z okazji święta babć i dziadków trafiły już do pierwszych właścicieli. Od rana ekipa Radia Szczecin rozwoziła w mieście i regionie torciki od Asprodu i torby z naszymi gadżetami.

O ich wręczenie postarali się bliscy, którzy wzięli udział w naszej smsowej zabawie i wysłali wiadomości, czemu to ich dziadkowie powinni dostać upominki.- Przysyła nas Magda z okazji Dnia Babci, wszystkiego najlepszego. - Dziękuję bardzo, zaskoczyliście mnie. Zaraz torcik rozkroimy. Magda to jest moja najukochańsza wnuczka. Serdecznie dziękuję im za to, że są takie wspaniałe i państwu również - mówiła babcia Genowefa.- Mamy coś od Kingi i Mai, specjalnie z okazji Dnia Babci i Dziadka. - Nic mi nie powiedzieli. Wzruszyłam się, taka jestem. Bardzo dziękuję za pamięć - wzruszyła się babcia Bożena. - Nie wiem sam co powiedzieć, po prostu brak słów - mówił dziadek Franek.Niektórzy dziadkowie prezenty dostali awansem, ale w środę nasz zespół wyjedzie z prezentami z myślą właśnie o nich. A film i zdjęcia z dzisiejszej akcji można zobaczyć we wcześniejszej relacji.Na Dzień Dziadka - członków swoich rodzin można zgłaszać wysyłając SMS pod numer 7255 o treści NAGRODA, dopisując w treści, dlaczego to właśnie wasz dziadek - ma zostać wyróżniony.