Wybuch gazu zniszczył budynek. Odbudowa kamienicy w Mieszkowicach z opóźnieniem

Z kilkumiesięcznym opóźnieniem rozpocznie się odbudowa kamienicy w Mieszkowicach, która częściowo zawaliła się po wybuchu gazu.

Do tragedii doszło 15 miesięcy temu. Prace miały ruszyć na początku tego roku, według nowych planów stanie się to najwcześniej pod koniec maja. Gmina czeka tylko na pozwolenie na budowę. Starostwo Powiatowe w Gryfinie powinno je wydać w ciągu dwóch tygodni. Wtedy ogłoszony zostanie przetarg na głównego wykonawcę.- Miasto zarezerwowało na tę inwestycję ponad 2 mln złotych w budżecie, są jednak jeszcze pieniądze z darowizn od innych miast - mówi burmistrz miejscowości Andrzej Salwa. - Warszawa - 200 tysięcy złotych, Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego - 200 tys. złotych, Police, Gryfino, Dębno - 30 tysięcy złotych. W wyniku zbiórki od osób prywatnych, stowarzyszeń, parafii i samorządów otrzymaliśmy około 1,3 mln złotych.Do wybuchu gazu doszło listopadzie 2018 roku. W eksplozji ucierpiały trzy osoby, w tym jedna ciężko. Dach nad głową straciło 10 rodzin, zamieszkały one w lokalach wynajętych przez gminę.