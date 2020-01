Nowy klub seniora w Kołobrzegu

Klub seniora ma być gotowy do końca tygodnia, a jego oficjalny start nastąpi w pierwszych dniach lutego. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Będzie to drugi klub seniora w mieście. Pierwszy działa przy ulicy Okopowej. Obie placówki są gotowe na przyjęcie łącznie 210 osób. źródło: https://okkolobrzeg.pl/

Kołobrzescy seniorzy wkrótce będą mogli skorzystać z nowego miejsca dedykowanego osobom starszym. Dobiegają końca ostatnie prace przed otwarciem klubu seniora.

W budynku przy ulicy Koszalińskiej zakończył się już remont, a obecnie trwa wyposażanie sal i dostosowywanie ich do potrzeb osób starszych.



- Przy klubie seniora najważniejszą kwestią jest to, by senior pozostał jak najdłużej aktywny w środowisku, w społeczeństwie. Będą tam wspólne zajęcia z terapeutami, zajęcia manualne, aneks kuchenny... - wylicza Ilona Grędas-Wójtowicz, wiceprezydent Kołobrzegu.



Udział w zajęciach będzie bezpłatny. Zapisy ruszyły już w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Klub seniora ma być gotowy do końca tygodnia, a jego oficjalny start nastąpi w pierwszych dniach lutego.



