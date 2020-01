Nowa komisja kultury i promocji nie zebrała się ani razu

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Powołana w kontrowersyjnych okolicznościach do dzisiaj nie rozpoczęła pracy. Mowa o nowej komisji kultury i promocji szczecińskiej rady miasta. Starą rozwiązano w grudniu po konflikcie w łonie klubu Koalicji Obywatelskiej.

Zaczęło się od konfliktu na linii KO kontra przewodnicząca komisji kultury Edyta Łongiewska-Wijas, ona wtedy również należała do KO. Skończyło się na - najpierw - zawieszeniu jej w prawach członka klubu, później Łongiewska-Wijas sama odeszła.



A w międzyczasie z inicjatywy radnych Platformy Obywatelskiej komisję kultury w pierwotnym kształcie rozwiązano, żeby powołać nową komisję kultury i promocji. Stało się to w kontrowersyjnych okolicznościach. Uchwała w tej sprawie pojawiła się już w czasie sesji rady. W dodatku, gdy okazało się, że nie ma w niej nikogo z opozycyjnego PiS, to właśnie cały klub Prawa i Sprawiedliwości się do tej nowej komisji zapisał. W odpowiedzi, żeby nie stracić większości, dołączali do niej kolejni radni KO i Bezpartyjnych. Ostatecznie liczy rekordowe 25 osób.



Ale od czasu grudniowej sesji nie zebrała się ani razu. Jak wyjaśnia jej nowy przewodniczący z klubu KO - "nie ma w tym drugiego dna", bo rada miasta i jej komisje dopiero niedawno rozpoczęły pracę po świątecznej przerwie.



Sprawdziliśmy - dotychczas w styczniu odbyło się 13 posiedzeń różnych komisji. Sama nowa komisja kultury i promocji spotka się pierwszy raz w przyszłym tygodniu.