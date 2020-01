Szpital Wojewódzki podsumował program badań przesiewowych

Lek. n. med. Elżbieta Polańska podczas wykonywania badania USG. Fot. Szpital Wojewódzki w Szczecinie

Prawie 1200 osób udało się przebadać w ubiegłym roku w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie, pod kątem wykrywania tętniaka aorty brzusznej.

Placówka podsumowała realizację ogólnopolskiego programu badań przesiewowych. Chorobę wykryto u 52 pacjentów. Większość z nich to mężczyźni - mówi dr Elżbieta Polańska.



- Tam było kilka osób, które już wymagają przygotowania do interwencji chirurgicznej. Natomiast reszta jest objęta opieką naszej poradni naczyniowej. I ci wszyscy pacjenci już się do nas wstępnie zgłosili, maja wyznaczone kontrolne badania USG - mówi Polańska.



Ważne jest, by tętniaka wykryć we wczesnym stadium rozwoju - dodawał dr Tomasz Lipiński.



- Ta ściana aorty się degeneruje i poszerza, a rozmiary tętniaka przyrastają do w końcu finalnego tragicznego aktu, czyli jego pęknięcia. I to ze skutkiem poważnego zagrożenia dla zdrowia i życia pacjenta - mówi Lipiński.



W tym roku szpital planuje przebadać kolejnych 160 osób. Rejestracja odbywa się telefonicznie od poniedziałku do piątku od 8 do 15 pod numerem: 693 333 444.



W badaniach mogły wziąć osoby, powyżej 65 roku życia, które maja dodatkowe obciążenia takie jak nadciśnienie tętnicze, chorobę wieńcową, podwyższony poziom cholesterolu lub palą papierosy.



Ogólnopolski program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej na lata 2018-2020 to część Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2017-2020. Jest finansowany przez Ministerstwo Zdrowia. W całej Polsce do końca 2020 roku ma zostać przebadanych ponad 30 tys. osób.