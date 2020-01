Słowik: komisja kultury nie miała potrzeby organizowania posiedzenia

W tym miesiącu żadna uchwała do nas nie trafiła, dlatego nie było jeszcze posiedzenia - tłumaczył Przemysław Słowik, przewodniczący Komisji ds. Kultury i Promocji, w "Samorządowej Przeplatance" Radia Szczecin.

Radny z klubu Koalicji Obywatelskiej mówił, że w tym roku nie było jeszcze potrzeby spotkań. Nowa jednostka powstała po konflikcie na linii KO i byłej przewodniczącej Edyty Łongiewskiej-Wijas.Pracę rozpoczniemy tuż po zbliżającej się sesji Rady Miasta - mówił radny Przemysław Słowik.- Jesteśmy akurat w takim okresie. Poprzednia sesja była tuż przed świętami, mieliśmy ten okres noworoczny. Jak zobaczymy na kalendarz komisji, to tak naprawdę to one się zaczęły od tego tygodnia - mówił Słowik.- 13 komisji się już odbyło w styczniu - powiedział prowadzący rozmowę Andrzej Kutys.- Tak, ponieważ są te komisje, które przede wszystkim muszą być, ponieważ opiniują uchwały na najbliższą sesję Rady Miasta. Akurat w tym miesiącu żadna uchwała nie trafiła do Komisji Kultury i Promocji, więc nie mamy tej potrzeby opiniowania - mówił Słowik.Komisja ds. Kultury i Promocji liczy rekordowe 25 osób. Kolejni członkowie Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej i Bezpartyjnych zapisali się do niej, żeby nie stracić większości.Pierwsze posiedzenie nowej komisji odbędzie się 29 stycznia o godzinie 15 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta.