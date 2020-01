Świnoujście ubezpieczyło budowę tunelu

Wizualizacje tunelu w Świnoujściu. Mat. UM Świnoujście

Tunel pod Świną został ubezpieczony. Koszt to prawie 4 miliony złotych.

Umowę podpisano z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group oraz Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group. Firma została wybrana w przetargu, jako jedyna złożyła swoją ofertę.



To ubezpieczenie od ryzyk budowlanych CAR. To ochrona od wszystkich nagłych i niespodziewanych zdarzeń, które mogą wydarzyć się podczas robót budowlanych. Miasto za ubezpieczenie zapłaci prawie 4 mln złotych.



Inwestycja kosztuje 800 mln. Tunel ma być gotowy we wrześniu 2022 roku.