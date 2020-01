Goście RSnW: Forum Ekonomiczne w Davos to szansa na pozyskanie inwestorów

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos. Fot. World Economic Forum / benedikt von Loebell

Firma biofarmaceutyczna AstraZeneca zainwestuje w Polsce około półtora miliarda złotych. Informacje tę potwierdził w Davos podczas forum ekonomicznego Leif Johansson, członek zarządu spółki. Poczekajmy na konkrety - mówili goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Ekspert ds. stosunków międzynarodowych Paweł Behrendt podkreślał, żeby poczekać na efekty rozmów.



- Zawsze w takich sytuacjach nawołuję do zachowania ostrożności. Poczekajmy co z tego się rozwinie. Do końca forum zostało jeszcze trochę czasu - mówi Behrendt.



Warto zachęcać nowych inwestorów - uważa doktor Cezary Mech, były wiceminister finansów.



- Przy czym należy pamiętać o tym, żeby inwestowali na równych warunkach. A nie na takiej zasadzie, że będziemy się prześcigali w tym ile to ulg podatkowych im przeznaczymy - mówi Mech.



AstraZeneca to jedna z największych firm farmaceutycznych na świecie. Zajmuje się rozwojem leków wykorzystywanych m.in. w onkologii, kardiologii, leczeniu astmy i chorób nerek.



Forum ekonomiczne w Davos potrwa do piątku. W dyskusjach oprócz premiera Mateusza Morawieckiego biorą udział również m.in. prezydent Andrzej Duda, polscy ministrowie, przedsiębiorcy i naukowcy.