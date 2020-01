Gryfia chce kupić lub wybudować nowy dok

Morska Stocznia Remontowa Gryfia przygotowuje się do wielkiej inwestycji. Stocznia chce kupić lub wybudować nowy duży dok, aby móc remontować dwa razy większe statki niż obecnie.

Taki dok można wybudować w Szczecinie - zapewnia Artur Trzeciakowski, dyrektornaczelny Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia.- Budowa doku, to nie jest super skomplikowane rozwiązanie. Oczywiście nie byłoby to bardzo proste, dlatego że parametry doku, którego my szukamy, którego oczekujemy to są parametry uniemożliwiające budowę tego doku w całości na pochylni Stoczni Szczecińskiej - tłumaczy Trzeciakowski.Nowy dok stanie w miejscu doku numer jeden, który ma 80 lat i jego remont jest nieopłacalny.- Prowadzimy cały czas pracę nad budową finansowania, tutaj musimy mieć cały czas z tyłu głowy możliwość, próbę zarzutu nam związaną z nielegalną pomocą publiczną, stąd też ilość dokumentów, którą musimy przygotowywać i wypełniać jest więcej niż duża - mówi Trzeciakowski.Zakup doku musi być też powiązany z budową tzw. głębi dokowej oraz przebudową nabrzeża, przy którym będzie stał. Według nieoficjalnych informacji inwestycja jest warta ponad sto milionów złotych.