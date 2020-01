RSnW: Jak ograniczyć dzieciom dostęp do pornografii?

Ministerstwo Cyfryzacji i Stowarzyszenie "Twoja Sprawa" chce formalnie ograniczyć dostęp do pornografii. Aby ją zobaczyć, będzie potrzebny specjalny klucz, udostępniany przez resort.

Głównie chodzi o dzieci, które po kilku kliknięciach mają bezproblemowy dostęp do takich treści. Goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór" mówili, że to poważny problem dla naszych najmłodszych.Katarzyna Nowicka ze Stowarzyszenia "Twoja Sprawa" mówiła, że pornografia ma bardzo zły wpływ na najmłodszych.- Wyobraźmy sobie taką sytuację, że na ulicach stoją automaty z alkoholem i jest taki przycisk "Tak, mam 18 lat". Wystarczy, że ten przycisk się przyciśnie i każdy, nawet dziecko, może ten alkohol kupić. Czy my byśmy chcieli, żeby nasze dziecko miało dostęp do takiego automatu? - pytała Nowicka.Dzieci oglądające filmy porno wpadają w obsesję - podkreślała Jolanta Zmarzlik z Fundacji "Dajemy Dzieciom Siłę".- Włączenie się dziecka w oglądanie pornografii powoduje taką fiksację na tym jednym temacie, on jest po pierwsze zakazany, po drugie fascynujący, a po trzecie zupełnie nie z tej bajki, w której na co dzień dziecko funkcjonuje - tłumaczyła Zmarzlik.Z najnowszych statystyk wynika, że kontakt z pornografią ma 58 procent dzieci w wieku od 11 do 18 lat. Na ten moment nie wiadomo, w jaki sposób przydzielane by były klucze osobom dorosłym oraz czy ministerstwo gromadziłoby dane osób ubiegających się o taki dostęp.