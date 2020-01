Zebrali 14 tys. zł na leczenie koleżanki z klasy

14 tysięcy złotych udało się zebrać przyjaciołom i nauczycielom chorej licealistki ze Szczecina na jej leczenie.

Pieniądze zdobyto podczas środowej, charytatywnej aukcji. Weronika Walkowiak uczy się w Liceum Ogólnokształcącym nr V, ma poważną wadę genetyczną, która między innymi pozbawia ją czucia w rękach i nogach.Dziewczyna była bardzo aktywna i znała ją cała szkoła - wspomina jej koleżanka z klasy - Patrycja Maj.- Weronika była naszym przewodniczącym klasy, zajmowała się - prawdę mówiąc - wszystkim, co się działo w życiu szkolnym, była bardzo zaangażowana. Na barki brała naprawdę dużą odpowiedzialność i widzimy ile wysiłku musiała włożyć w to, żeby organizować naszą klasę, tak jak my to teraz robimy bez niej - opowiadała Maj.W czasie licytacji w budynku ogólniaka pod młotek poszły między innymi vouchery do hoteli w Szczecinie, Warszawie czy Berlinie, zabiegi kosmetyczne i masaże. W aukcji wzięli udział rodzice, uczniowie, jak i osoby z zewnątrz. Uczniowie i nauczyciele będą organizować kolejne akcje pomocy dla Weroniki.