Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Miał przy sobie narkotyki, za to nie było go w więzieniu, gdzie powinien przebywać od dłuższego czasu.

Mężczyznę, który miał do odbycia karę 10 miesięcy więzienia zatrzymali policjanci z Polic. Do tego funkcjonariusze znaleźli przy nim trzy gramy amfetaminy.



Zanim trafi za kraty - usłyszy jeszcze zarzut posiadania niedozwolonych środków. Za to grożą trzy lata więzienia.