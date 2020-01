Zginął kwiat polskiego lotnictwa. Uroczystości rocznicowe w Mirosławcu

Mija 12 lat od katastrofy lotniczej w Mirosławcu. Kilka minut po godzinie 19 rozbił się wojskowy samolot CASA.

Zginęło 20 oficerów Wojska Polskiego, którzy znajdowali się na pokładzie. Na czwartek zaplanowano uroczystości rocznicowe - o godzinie 15 w Mirosławcu odbędzie się msza święta, a po godzinie 18 apel pamięci.Samolot CASA wracał z 50. Konferencji Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Sił Zbrojnych RP, która odbywała się w Warszawie. Podczas podchodzenia do lądowania na lotnisku wojskowym bazy lotniczej w Mirosławcu doszło do nieświadomego doprowadzenia przez załogę do nadmiernego przechylenia samolotu. To w konsekwencji doprowadziło do zderzenia maszyny z ziemią. W związku katastrofą ówczesny prezydent RP Lech Kaczyński wprowadził w Polsce żałobę narodową.30 marca 2008 w Mirosławcu odsłonięto pomnik upamiętniający dwudziestu żołnierzy Sił Powietrznych, którzy zginęli w katastrofie. W miejscu tragedii postawiono drewniany krzyż oraz głaz z tablicą, gdzie wypisane są nazwiska ofiar. Obok jest też statecznik rozbitego samolotu z numerem taktycznym.