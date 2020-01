Dziś międzynarodowy dzień bez opakowań foliowych

Fot. pixabay.com / urszulam25 (CC0 domena publiczna)

Ich produkcja zajmuje mniej niż sekundę, używamy ich średnio przez kilkadziesiąt minut, a po wyrzuceniu rozkładają się w ziemi przez ponad 400 lat. Czwartek to międzynarodowy dzień bez opakowań foliowych.

Agnieszka Plich z Federacji Zielonych Gaja radzi, w jaki sposób można zastąpić wszechobecne jednorazówki.



- Warto zabrać ze sobą torby płócienne lub nawet wiklinowe koszyki. Wiele produktów można np. kupować luzem, warzywa, owoce, mrożonki - mówi Plich.



A jak to wygląda w praktyce? Zapytaliśmy szczecinian.



- Jedną foliową torebkę używam miesiącami. - Od 30 lat, jak założyłam rodzinę, używamy opakowań naturalnych, koszyki czy swoje torby. - Gdybym nie zapomniał wziąć z domu jednej dyżurnej torby, to bym w ogóle jej nie kupował. To niepotrzebnie zalega w domu - mówią mieszkańcy.



Szacuje się, że rocznie na świecie produkowanych jest około biliona foliowych reklamówek.