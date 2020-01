Program "Mewa" na wyczerpaniu. Kolejka przed urzędem już od 6 rano

Fot. Słuchacz

Już ponad 180 wniosków złożyli szczecinianie w ramach programu "Mewa". Dzięki niemu mieszkańcy mogą otrzymać dofinansowanie na pozbycie się pieców węglowych.

Dokumenty można było składać od środy, a kolejka chętnych ustawiła się przed Urzędem Miejskim już przed szóstą rano. Miasto na tegoroczną edycję programu przeznaczyło milion złotych. Dofinansowanie może wynieść do 10 tysięcy złotych, a to oznacza, że pieniądze może otrzymać około stu chętnych.



Jak informuje Paulina Łątka z biura prasowego magistratu, wnioski będą teraz weryfikowane. Dla tych, którzy nie zostaną zakwalifikowani, miasto przygotowało inny program - "Zefirek", który ma ruszyć za kilka miesięcy.



- Jest to program na który miasto otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych. Przyznano je w wysokości 2,3 milionów złotych, które będą przeznaczone na likwidację pieców w kolejnych mniej więcej 250 lokalizacjach - mówi Łątka.



Dofinansowanie wynosi 55 procent, ale nie więcej niż 10 tys. zł. Piec węglowy można zastąpić gazowym, elektrycznym, pieniądze można też wykorzystać na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.