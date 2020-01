Działalność opozycji antykomunistycznej na wyjątkowych zdjęciach [ZDJĘCIA]

Fot. Anna Łukaszek [Radio Szczecin] Fot. Anna Łukaszek [Radio Szczecin] Fot. Anna Łukaszek [Radio Szczecin] Fot. Anna Łukaszek [Radio Szczecin] Fot. Anna Łukaszek [Radio Szczecin]

Promocja albumu zatytułowanego "Od PRL do III RP. Szczecińskie lata przełomu w obiektywie Jarosława Kaczorowskiego i Pawła Woźniaka" odbyła się w studiu S-1 Radia Szczecin. Autorami są Michał Siedziako, Iga Bańkowska oraz Krzysztof Kowalczyk.

Skąd pomysł na wydanie albumu? - odpowiedział dyrektor Archiwum Państwowego Krzysztof Kowalczyk.



- Genezą było przekazanie zdjęć, a konkretnie negatywów, przez Jarosława Kaczorowskiego i Pawła Woźniaka do Archiwum Państwowego w Szczecinie. Najpierw w okrągłą rocznicę wydarzeń 1988 r., gdy zorganizowaliśmy wystawę o strajkach, po niej podjęliśmy decyzję, że trzeba wydać ten album. Dotyczy on działalności różnych nurtów opozycji antykomunistycznej - mówił Kowalczyk.



Współautorem zdjęć jest Jarosław Kaczorowski.



- Przekazałem do archiwum ponad 3000 zdjęć z okresu 1980-1991. Większość z nich robiłem z ukrycia. Miałem aparat pod swetrem, albo pod marynarką czy kurtką. Pierwsze zdjęcie zrobiłem po stanie wojennym. Zaraz jak milicja weszła do stoczni, rozbiła bramę, przejechała ten pomnik. Moje zdjęcie było pierwsze, jakie tam zrobiłem. Miałem aparat pod kurtką. Sam byłem w szoku, że nawet ładnie wyszło mi to zdjęcie - mówił Kaczorowski.



To setki zdjęć pokazujących działalność opozycji antykomunistycznej w Szczecinie. Są niezwykłym dokumentem historii - mówił Michał Siedziako.



- To są zasadniczo zdjęcia dokumentujące, w przeważającej większości działalność niezależną i opozycyjną w latach 80. Te lata 90. to jest tylko pewien fragment. Natomiast zasadniczo, większość tych zdjęć prezentuje działania różnych grup opozycyjnych w latach 80., dokumentujące strajki, manifestacje uliczne - mówił Siedziako.



Album wydało Archiwum Państwowe w Szczecinie, tam też album jest dostępny. Zawiera łącznie około 200 zdjęć.