RSnW: rocznica otwarcia Centrum Dialogu Przełomy

Mało kto wierzył, że powstanie - tak o Centrum Dialogu Przełomy przy okazji czwartych urodzin muzeum mówili goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

24 STYCZNIA 2020 (PIĄTEK)

„Historie niewiarygodne” – spotkanie z Sybirakami, opowieść o ich losach podczas zsyłki i po opuszczeniu terenów ZSRS









25 STYCZNIA 2020 (SOBOTA)

Wiele osób nie wierzyło, że uda się zrealizować pomysł - wspomina Agnieszka Kuchcińska-Kurcz z Muzeum Narodowego w Szczecinie, kierownik i pomysłodawczyni Centrum Dialogu "Przełomy".- Słyszałam, że to jest niemożliwe, że to będzie cyrk robiony z historii, że w tym mieście nic się nie udaje, bo wiele osób ma świetne pomysły, ale one nigdy nie będą zrealizowane... Część patrzyła z miłym uśmiechem, ale z małą wiarą, że to się powiedzie. Ta bardzo mała wiara była bardzo długo, prawie do otwarcia - wspominała Agnieszka Kuchcińska-Kurcz.Wraz z Centrum udało nam się zrealizować wiele programów edukacyjnych - dodała Mariola Pilarz, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie.- W liceum ogólnokształcącym mamy bardzo mało czasu na realizację treści związanych z historią najnowszą. A regionalna - w tej chwili praktycznie nie istnieje. Jesteśmy wdzięczni i bardzo sobie chwalimy fakt, że Centrum Dialogu Przełomy powstało ponieważ "załatwia" nam trochę tę działkę, której w szkole średniej nie jesteśmy w stanie zrealizować - przyznała Mariona Pilarz.W ubiegłym roku Przełomy odwiedziło 40 tys. osób. Historia powstania muzeum sięga początku XXI wieku.Ponad 10 lat trwały zabiegi o jego utworzenie. A gdy wreszcie zapadły decyzje - ciężko było w jakiejkolwiek sprawie osiągnąć konsensus.Spory budziło miejsce, w którym miało powstać muzeum, jego forma, a także kształt wystawy. Ale gdy wreszcie zostało wybudowane, a jego wnętrze wypełnione treścią - i gdy zaczęło "zgarniać" międzynarodowe nagrody - głosy krytyki ucichły.Na swoje czwarte urodziny muzeum przygotowało bogaty program obchodów: otwarcie nowej wystawy czasowej, dwie projekcje filmowe, koncert i spotkania - to wszystko w piątek i w sobotę.godz. 16.00Zostanie poezja – koncert dla darczyńców MNS–CDP z udziałem dzieci i młodzieży ze szkół Pomorza Zachodniegogodz. 16.45Spotkanie z darczyńcami MNS–CDPgodz. 17.30Otwarcie wystawy „Sybiraków Ziemia Obiecana”godz. 17.45godz. 11.00Oprowadzanie rodzinne po wystawie stałej MNS–CDP Miasto sprzeciwu – miasto protestugodz. 12.00Pokaz filmu Trzy dni w Szczecinie, reż. Leslie Woodheadgodz. 14.00–17.00Prezentacja multimedialna działalności MNS–CDP w 2019 rokugodz. 17.00„Przywracanie pamięci. Zapomniane żydowskie cmentarze na Pomorzu Zachodnim” – pokaz filmu Michała i Pawła Kulików oraz dyskusja z udziałem Autorów oraz Róży Król, przewodniczącej Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w SzczecinieWszystkie wydarzenia odbędą się w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy przy pl. Solidarności 1. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.