Polacy na Ukrainie wciąż czekają na świąteczne paczki [WIDEO]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Nie damy za wygraną - mówi prezes Stowarzyszenia Paczka dla Bohatera, Tomasz Sawicki. W grudniu na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce bus z darami dla Polaków został cofnięty przez tamtejszych celników.

Transport wiozący 300 paczek jechał ze Szczecina. Dlatego Sawicki w lutym pojedzie na spotkanie do ukraińskiej ambasady w Warszawie.



- Żeby mieć w końcu prawdziwą wersję: co muszę zrobić, żeby spokojnie rodakom dostarczyć paczki. Słyszałem różne wersje, chcę mieć jedną potwierdzoną - mówi Tomasz Sawicki.



Prezes Paczki dla Bohatera dodaje, że Polacy na Ukrainie cały czas czekają na dary.



- Nie nadaje się to do kamery, nie nadaje się, by robić zdjęcia. Jest tragicznie. Odwiedzając kombatantów tam widzimy, jaka jest bieda. Musimy to zrobić - podkreśla Sawicki.



Wcześniej ukraińscy celnicy nie przepuścili przez granicę autokaru z paczkami świątecznymi dla polskich dzieci z obwodu lwowskiego. Dary, które nie dotarły na Ukrainę w grudniu w większości trafiły do Powiatowego Centrum Pomocy w Otwocku.



Według relacji celników - zabrakło kilku potrzebnych dokumentów.