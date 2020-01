Wielkie liczenie samochodów na drogach. Jak rośnie ruch w regionie?

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ornitolodzy liczą ptaki, a drogowcy samochody. Generalny Pomiar Ruchu potrwa przez cały rok.

W ramach organizowanego co 5 lat Generalnego Pomiaru Ruchu, szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczął właśnie, w stu miejscach naszego regionu, liczenie przejeżdżających aut.



W zależności od odcinka drogi będzie to od 6 do 13 sesji pomiarowych, w tym pomiary nocne. Są one prowadzone metodą wideo rejestracji z kamer, które zamontowano przy drogach. Wyniki poznamy w przyszłym roku.