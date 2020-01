Zwiedzanie fabryki wódek Starka. "Klimat jak z mrocznego horroru" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Tysiące beczek i kadzi, specyficzny posmak powietrza i niesamowita historia - tego wszystkiego można było doświadczyć podczas zwiedzania nieczynnej już fabryki wódek Starka.

W piątek grupa kilkudziesięciu osób zeszła do piwnic przy ulicy Jagiellońskiej w Szczecinie, aby w towarzystwie przewodników na własne oczy przekonać się, co skrywają podziemia fabryki.



- Czuć zapach trochę wilgotnego drewna. Tak mi się kojarzy ten zapach. - Nie jest to mój pierwszy raz, kiedy jestem tutaj w Starce. Na pewno jest to miejsce, do którego warto wejść. Zwłaszcza, żeby zobaczyć jak wygląda jego historia - mówili uczestnicy.



- Zobaczą klimat jak z jakiegoś mrocznego horroru. Ceglane wnętrza sprzed 150 lat, pokryte warstwą pleśni, poczują lekko kwaśny zapach i zobaczą różnego rodzaju beczki - mówił Michał Rembas, autor i przewodnik.



Polmos powstał w 1946 roku. Pierwszą beczkę destylatem - z którego robi się Starkę - zalano 1947 roku.