Referendum w sprawie odwołania wójt Dobrej o krok bliżej

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Inicjatorzy akcji odwołania wójt Dobrej złożyli zebrane podpisy w delegaturze Państwowej Komisji Wyborczej.

Do weryfikacji PKW trafiło ponad 2500 podpisów. Aby ogłosić referendum wystarczy ich 1700. Grupa mieszkańców, która chce odwołać wójt Teresę Derę, rozpoczęła akcję tuż przed świętami.



Taka nadwyżka podpisów to sukces - uważa pełnomocnik referendum Jacek Zienkiewicz.



- Nie zakładaliśmy takiego wyniku. Tak naprawdę naszym celem było zebranie dwóch tysięcy podpisów. Mówiliśmy, że jak by było 2200, to bylibyśmy bardzo usatysfakcjonowani - mówi Zienkiewicz.



Jeśli podpisy przejdą weryfikacje, PKW w ciągu 30 dni ma wyznaczyć termin referendum. Aby było ono wiążące, do urn musi iść nieco ponad 5300 wyborców.



Inicjatorzy pod adresem wójt Teresy Dery formułują 14 zarzutów, to m.in. chaos przestrzenny, słabą komunikację ze Szczecinem czy też zły stan dróg. Wójt Dera jeszcze nie odniosła się do sprawy.