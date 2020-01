PO wybiera szefa partii. "To była bardzo uczciwa i merytoryczna kampania" [ZDJĘCIA]

Działacze Platformy Obywatelskiej wybierają w sobotę nowego przewodniczącego. Tak jest również w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Olgierd Geblewicz Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Bartosz Arłukowicz Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Arkadiusz Marchewka Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Urna stanęła w biurze PO w centrum miasta. Jak mówił europoseł Bartosz Arłukowicz, to święto demokracji, ale najważniejsze jest, by te wybory zakończyły się w pierwszej turze.



- Myślę, że chyba jesteśmy jedyną partią w Polsce, która robi to w sposób tak bardzo transparentny. Od wielu tygodni była prowadzona wewnętrzna kampania wyborcza. Mamy kilku kandydatów, każdy odda głos na tego, kogo ma w sercu - powiedział Arłukowicz.



- To była bardzo uczciwa i merytoryczna kampania - dodawał poseł Arkadiusz Marchewka. - Jesteśmy przekonani, że ta decyzja, którą dziś podejmiemy, poprowadzi nas do zwycięstwa, a pierwsze zwycięstwo odniesiemy już w majowych wyborach prezydenckich, więc dziś głosujemy i wszystkie ręce na pokład. Zabieramy się za kampanię prezydencką Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.



Na przewodniczącego kandydują Tomasz Siemoniak, Borys Budka, Bartłomiej Sienkiewicz i Bogdan Zdrojewski. W międzyczasie z kandydowania wycofali się posłanka Joanna Mucha i europoseł Bartosz Arłukowicz. Nieoficjalne wyniki wyborów mają być znane wieczorem.