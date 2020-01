"Warto zbadać się raz w roku" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Jak ważna jest cytologia, w jaki sposób się ją wykonuje i dlaczego pod koniec stycznia kobiety malują usta na różowo? Można się tego dowiedzieć w sobotę w Columbusie przy ulicy Kopernika w Szczecinie.

Tam stanęła stoisko zorganizowane przez dziewczyny z Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland. To w ramach inicjatywy Pink Lips Project, w ramach trwającego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.



- Cytologia jest badaniem bezbolesnym. Ważne, żeby pacjentka w trakcie badania cytologicznego była jak najbardziej rozluźniona - mówi Dominika Boboryko, koordynator lokalny projektu "Pink Lips". - Cytologia jest bardzo ważna i warto robić ją sobie raz do roku.



- Nie byłam nigdy na cytologii - mówi młoda dziewczyna. - Niby się o tym nie pamięta, ale faktycznie to będzie ważne.



Malowanie ust na różowo to symbol solidarności z kobietami chorymi na raka szyjki macicy.

Stoisko można w sobotę odwiedzić do godziny 20.