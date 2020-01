Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Jedni marzą o wielkiej karierze, a inni chcą się tylko sprawdzić. Od rana w siedzibie TVP3 Szczecin przy ulicy Niedziałkowskiego trwa casting do programu "Szansa na sukces" emitowanego w telewizyjnej Dwójce.

Każdy z uczestników przygotował wybrane przez siebie utwory i staje przed komisją, która ocenia jego umiejętności.



Chętnych nie brakuje, od rana przed budynkiem telewizji ustawiły się kolejki.



- Przyszłam niespodziewanie - mówi dziewczyna, która zaśpiewała "Tańczące Eurydyki" Anny German. - Warto długo czekać, bo o swoje marzenia trzeba walczyć.



Inny z uczestników castingu przygotował utwór "Whisky" zespołu Dżem.



- Marzy mi się Opole, dlatego próbuję sił - przyznała kolejna uczestniczka. - Jak grać, to o wszystko.



Casting potrwa do późnego wieczora. Zapisy trwają do godziny 17.