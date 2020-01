Borys Budka nowym szefem PO

Borys Budka. Fot. facebook.com/BudkaBorys/

"Moje gratulacje dla Borysa Budki. PO wybrała nowego Przewodniczącego (jeszcze nieoficjalnie) ale gratulacje dla Borysa oficjalne” - napisał na Twitterze Sławomir Neumann.

Poseł Platformy poinformował w ten sposób o wynikach wyborów na nowego szefa partii.



Informację potwierdził szef Komisji Wyborczej PO, Łukasz Abgarowicz, po podliczeniu głosów z 12 regionów. Powiedział, że frekwencja i rezultat wyborów dobrze rokują na przyszłość i dają mocny mandat do zarządzania partią. Przewodniczący Komisji zastrzegł, że oficjalne wyniki wyborów zostaną ogłoszone w środę. Wtedy też Borys Budka zostanie oficjalnie ogłoszony nowym przewodniczącym Platformy.



Łukasz Abgarowicz powiedział, że z podliczonych głosów wynika, że Borys Budka ma przewagę ponad 80-procentową, to znaczy, iże te wybory rozstrzygną się w pierwszej turze. W naszym regionie w wyborach wewnętrznych w PO oddano łącznie 644 głosy. Borys Budka zdobył 570, to poparcie na poziomie 88,5%.



Kontrkandydatami Borysa Budki byli: Tomasz Siemoniak, Bartłomiej Sienkiewicz i Bogdan Zdrojewski.