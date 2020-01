Pierwsza taka niedziela w Kościele. Wyjątkowy prezent od papieża

W niedzielę po raz pierwszy w Kościele obchodzona jest Niedziela Słowa Bożego. Papież Franciszek z tej okazji odprawi rano mszę w bazylice watykańskiej, a wszyscy jej uczestnicy otrzymają egzemplarz Biblii z papieską dedykacją.

Papież ustanowił Niedzielę Słowa Bożego na każdą trzecią niedzielę zwykłą roku liturgicznego. W Liście Apostolskim napisał, że ma się ona przyczynić do wzrostu religijności. Motywy i sens papieskiej inicjatywy przedstawił na konferencji prasowej przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji Arcybiskup Rino Fisichella.- Nieznajomość Pisma Świętego to ignorowanie Chrystusa. Oznacza brak pełnej świadomości tego, czym powinno być życie chrześcijańskie - powiedział.Uczestnicy dzisiejszej mszy otrzymają Pismo Święte z dedykacją papieża: „Czytaj Słowo Boże i słuchaj głosu Boga, który Cię poprowadzi przez życie”.- Słowo Boże ma niezwykłą moc - mówi przewodniczący Dzieła Biblijnego imienia Jana Pawła II ksiądz profesor Henryk Witczyk. - Jeżeli chcemy we współczesnym świecie być rzeczywiście chrześcijanami, cieszyć się wiarą, być jej świadkami w miejscu pracy, w miejscach, gdzie tworzy się kulturę, to nasza więź z Pismem Świętym musi być życiowa, pełna dynamizmu i poszukiwania. To chleb życia.Rzecznik Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Andrianik zachęca do włączenia się w akcję "Biblia" i zamieszczania w mediach społecznościowych ulubionych cytatów z Pisma Świętego. Zwraca uwagę, że pomoże to wielu osobom w przeżywaniu Niedzieli Słowa Bożego.Papież Franciszek, ustanawiając Niedzielę Słowa Bożego, podkreślił, że jest ona odpowiedzią na prośby wierzących oraz postulaty II Soboru Watykańskiego a także treści zawarte w adhortacji apostolskiej Benedykta XVI „Verbum Domini”.