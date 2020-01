Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie w niedzielę świeci na różowo. Fot. Weronika Łyczywek. [Radio Szczecin/Archiwum]

Filharmonia w Szczecinie zaświeci w niedzielę na różowo. To z okazji Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.

Inicjatorem takich obchodów jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny.



- Wszystko po, by zwrócić uwagę na to, jak ważna jest profilaktyka - mówi Dominika Boboryko, koordynator lokalny projektu. - Dlaczego jest tak istotna? Dlatego, że rak szyjki macicy w pierwszych etapach nie daje żadnych objawów, a jeśli są objawy, to bardzo nieswoiste.



Edukatorów ze stowarzyszenia będzie można spotkać też w holu Filharmonii przed koncertem Jazz Bandu Młynarski-Masecki.