Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Dużą wycinkę drzew planują władze miasta w Kołobrzegu. Urzędnicy pod lupę wzięli okazy przy drogach i chodnikach. W efekcie wytypowano 45 drzew, które mają zostać wycięte.

Aleksandra Kozieł-Klein z kołobrzeskiego magistratu tłumaczy, że drzewa tylko na pierwszy rzut oka wyglądają na zdrowe.



- Każde drzewo jest dokładnie badane, ekspertyzy tomografem określają nam na trzech wysokościach, jak drzewa są wypełnione. Na zewnątrz nie zawsze jest widoczne to, co jest w środku - powiedziała Kozieł-Klein.



Badania przeprowadziła wynajęta przez magistrat specjalistyczna firma. Kołobrzescy urzędnicy zaznaczają, że nie wszystkie chore czy uszkodzone drzewa w mieście zostają wycięte.



Do leczenia zakwalifikowano choćby dąb przy ulicy Dworcowej, w który uderzył piorun.