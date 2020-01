Coraz więcej przeszczepów rodzinnych

Ogólnopolski Dzień Transplantacji jest obchodzony w rocznicę pierwszego udanego przeszczepu nerki w Polsce w 1966 r. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Wzrosła liczba przeszczepów rodzinnych i od żywych dawców - tak ubiegły rok podsumował szpital wojewódzki w Szczecinie. To z okazji przypadającego w niedzielę Ogólnopolskiego Dnia Transplantacji.

W ubiegłym roku lekarze z tej placówki przeprowadzili pięć przeszczepów od żywych dawców. To głównie przeszczepienia narządów od członków rodziny. To bardzo korzystne rozwiązanie dla pacjentów, bo daje mniejsze prawdopodobieństwo, że nastąpi odrzucenie nowego narządu.



Coraz częściej przeszczepia się w tym samym czasie nerki i wątroby. W ubiegłym roku lekarze ze szpitala informowali, że przygotowują się do transplantacji płuc i wątroby. W sumie w placówce przeszczepiono w 2019 roku 75 nerek, 64 wątroby, 7 płuc.