Czynsz to 1,36 zł za metr kwadratowy. Miasto zbiera zapisy na mieszkania socjalne

Fot. UM Szczecin Fot. UM Szczecin Fot. UM Szczecin

Rozpoczął się nabór wniosków o mieszkania socjalne w Szczecinie. Można je składać do 7 lutego. Nabór organizuje Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych.

O wynajęcie mieszkania socjalnego (mogą to być mieszkania o obniżonym standardzie np. z toaletą na półpiętrze czy piecami kaflowymi) może ubiegać się każdy pełnoletni mieszkaniec Szczecina, który spełni dwa warunki. Pierwszy to brak własnego lokalu i drugi to osiąganie odpowiedniego dochodu. Wszystkie złożone wnioski poddane zostaną ocenie punktowej. Ich liczba zależeć będzie między innymi od okresu zamieszkiwania w Szczecinie, liczby dzieci, stanu zdrowia czy warunków w jakich się obecnie mieszka.



W ostatnich sześciu latach ZBiLK wynajął około 300 mieszkań socjalnych. Czynsz w takim lokalu wynosi tylko 1,36 zł za metr kwadratowy.