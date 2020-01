Nowoczesne symulatory dla polskich i niemieckich ratowników

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Budowa zakończona, w poniedziałek wielkie otwarcie Ośrodka Symulacji Medycznej, który powstał w Międzyzdrojach. To inwestycja Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

- Znajduje się tam bardzo nowoczesny sprzęt, który pozwoli jeszcze lepiej przygotować się ratownikom do swojej pracy - mówi Paulina Targaszewska w WSPR w Szczecinie. - To są bardzo nowoczesne symulatory. One reagują w taki sam sposób, jak żywy pacjent, czyli mrugają, unoszą klatkę piersiową. Tak jest zaprogramowany, że kiedy ma mieć amputowaną nogę, to rzeczywiście nie ma tej nogi. Ma to odwzorować żywego człowieka i jak najlepiej umożliwić ćwiczenia polsko-niemieckim zespołom ratowników medycznych.



W ośrodku ćwiczyć będą polscy i niemieccy ratownicy. Powstał w ramach projektu „Zintegrowane transgraniczne ratownictwo medyczne w Pomeranii/Brandenburgii".



Koszt całego projektu, który będzie realizowany do 2021 roku, to ponad dwa miliony euro.