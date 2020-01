Porażka Kinga ze Śląskiem. "W czwartej kwarcie przestaliśmy grać w koszykówkę" [DUŻO ZDJĘĆ, WIDEO]

Koszykarze Kinga doznali pierwszej porażki w tym roku w rozgrywkach o mistrzostwo Polski.

King Wilki Morskie - WKS Śląsk Wrocław 77:92 (21:23, 20:16, 19:17, 17:36)

WKS: Humphrey 32, Joseph 17, Wojciechowski 13, Gibson 8, Dziewa 7, Gabiński 5, Łączyński 5, Dorn 5, Musiał 0, Chrabascz 0.





Szczecinianie po trzech zwycięstwach na własnym parkiecie przegrali w niedzielę ze Śląskiem Wrocław 77:92 w Energa Basket Lidze. W zespole Wilków Morskich w niedzielnym starciu zadebiutował nowy zawodnik, rozgrywający Jakub Kobel.Jak mówi trener Kinga Łukasz Biela, o niespodziewanej porażce zadecydowała fatalna postawa jego koszykarzy w ostatniej kwarcie tego spotkania.- W czwartej kwarcie przestaliśmy grać w koszykówkę. Oni postawili strefę, popełniamy 20 strat w meczu, w kluczowych momentach zawodnikom trzęsą się ręce. Plus 36 punktów straconych w kwarcie. Często mi jest znaleźć słowo na to co robiliśmy, jak wracaliśmy do obrony, jak broniliśmy pick and rolle i kompletnie przestaliśmy się komunikować. Z tego wynikały łatwe punkty. Same cyfry w tym meczu są komentarzem. 17:36 w czwartej kwarcie i 20 naszych strat. Gratulacje dla trenera i zawodników Śląska - mówił Biela.W kolejnym meczu Energa Basket Ligi koszykarze Kinga Szczecin w sobotę na wyjeździe zmierzą się ze Startem Lublin.King: McCauley 17, Melvin 17, Kikowski 14, Ware 8, Bartosz 5, Wilczek 4, Łapeta 1, Mustapić 0, Kobel 0.