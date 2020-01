Chodzi o psy specjalnej troski, które potrzebują towarzystwa oraz chętnych ludzi do kilometrowych pieszych podróży. Fot. TOZ Szczecin/Archiwum

Szczeciński oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami szuka wolontariuszy do wyprowadzania czworonogów na spacery.

Chodzi o psy specjalnej troski, które potrzebują towarzystwa oraz chętnych ludzi do kilometrowych pieszych podróży.



- Potrzebujemy wolontariuszy, którzy kochają zwierzęta - mówi Karolina Kulińska ze szczecińskiego TOZ-u. - Fajnie, jak miałaby już doświadczenie z psami, bo my mamy psy, które ciągną i nie są ułożone. Trzeba się liczyć z tym, że takie psy ciągną, chcą dojść do czegoś, warczą na inne psy. Trzeba je odciągnąć. To nie jest tak sielankowo, jak się wydaje.



Spacery z psami z TOZ odbywają się przez cały tydzień. Numer telefonu, pod którym można zgłosić się na wolontariat to 534 193 905.