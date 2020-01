"To okazja promocji szczecińskich naukowców na całym świecie"

Cyfrowy zielnik Pomorza ma być gotowy w 2022 roku. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Czas ogłosić przetargi i rozpocząć pracę. To już pewne. Uniwersytet Szczeciński, Akademia Pomorska w Słupsku i Uniwersytet Gdański otrzymały 25 milionów złotych dofinansowania UE z programu Polska Cyfrowa. Celem jest stworzenie wirtualnego zielnika całego Pomorza, do którego będą mieli dostęp naukowcy i studenci z całego świata.

Nasza uczelnia musi wyremontować pomieszczenia, zakupić skanery i uruchomić serwery.



- Naukowcy US mają wprowadzić do komputera ponad 100 tysięcy dokumentów opisujących rośliny, grzyby i okrzemki - mówi profesor US Agnieszka Popiela z Instytutu Biologii. - Do tej pory korzystanie z tej kolekcji było możliwe tylko na podstawie osobistej kwerendy. Natomiast jeśli to będzie jako wirtualne herbarium zawieszone w sieci, to każdy użytkownik bezpłatnie będzie mógł przeglądać naszą kolekcję. To okazja do promocji, rozpowszechnienia działalności polskich naukowców na całym świecie.



Wirtualne herbarium to najdroższy projekt realizowany przez Instytut Biologii. Dyrektor instytutu profesor US Robert Czerniawski liczy, że dzięki realizacji zadania ocena instytutu będzie lepsza.



- Tu tworzy się historia, to zostanie dla potomnych. Akurat mi osobiście się marzy, żeby taka struktura, taki bank genów przydałby się również w innych obszarach, również zwierząt, nie tylko roślin - powiedział Czerniawski.



Cyfrowy zielnik Pomorza ma być gotowy w 2022 roku.