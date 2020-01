Ferie dla weteranów. Trwa zbiórka [WIDEO]

Ponad 200 tysięcy złotych brakuje na ferie dla weteranów. Po raz kolejny, stowarzyszenie "Paczka dla Bohatera", organizuje wypoczynek dla kombatantów, którzy walczyli o wolność Polski.

W tym roku, celem jest ośrodek w Ryni nad Zalewem Zegrzyńskim koło Warszawy.Potrzebne są jednak pieniądze i dobrzy ludzie - mówi Tomasz Sawicki, prezes stowarzyszenia "Paczka dla Bohatera".- Pomagamy wszystkim, bo oni są dla nas najważniejsi. Ci co walczyli ze Wschodu, Zachodu, ci co walczyli w kraju. Oni są dla nas, walczyli dla nas, teraz my walczymy dla nich - podkreśla Sawicki.Według planów, na ferie ma pojechać 100 weteranów. Wesprzeć zbiórkę pieniędzy na wypoczynek dla kombatantów można poprzez serwis internetowy zrzutka.pl oraz na Facebooku "Bazarek - Paczka dla Bohatera".